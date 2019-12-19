Аномальное тепло сохранится в столице в последнюю неделю декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице на следующей неделе сохранится аномально теплая температура воздуха. По прогнозам синоптиков, температурная аномалия может составить 10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"В среду, 18 декабря, максимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 5,6 градуса, что выше прежнего рекорда (плюс 5,3 градуса), отмеченного в 1886 году. Ночью 19 декабря отмечалась температура 6,6 градуса, что тоже выше прежнего абсолютного максимума этих суток (плюс 5,3 градуса, 1982 году)", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в пятницу осадков не прогнозируется. Ночью будет дуть ветер, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. В городе температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов, в по области – минус 3 – плюс 2 градуса.



"В начале новой рабочей недели ожидаются небольшие осадки. Вновь потеплеет – по ночам будет 0 – плюс 5, днем – 2-7 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра до конца утра пятницы. Период предупреждения действует до 9:00 пятницы, 20 декабря.

"Погода": облачно будет в столице в четверг

Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

По причине ухудшения погоды на повышенный режим готовности перешла Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК). Кроме того, специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.

