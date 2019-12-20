ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики, сообщает газета "Известия".

Соответствующий проект подготовило МВД РФ. Для проверок будут использовать бесконтактные детекторы алкоголя и бумажные тесты для экспресс-анализа слюны на наркотики.

Инициатива предполагает введение нового признака опьянения: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.

В МВД рассказали, что с помощью экспресс-тестов будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. При этом водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий.

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Тест же предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. Это поможет "в случае неочевидности наличия" у водителей характерных признаков опьянения.

Проверка будет считаться предварительной, протокола и понятых не потребуется. При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного.

Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев не исключил, что нововведение будет полезным, поскольку, по его словам, сегодня есть проблема с выявлением водителей в состоянии опьянения. Он уточнил, что, например, состояние людей, употребляющих наркотики, может не проявляться внешне. С другой стороны, эксперт усомнился в качестве упрощенных тестов.

Юрист Александр Тонконог считает, что для проведения проверок на алкоголь и наркотики у стражей порядка все-таки должны быть обоснованные подозрения. Он опасается, что инициатива позволит проводить массовые проверки и могут быть коррупционные риски.

Юрист Алексей Гавришев заявил, что инициатива МВД может положительно сказаться на уровне безопасности дорожного движения, но она, по его словам, противоречит презумпции невиновности.

Для получения водительских прав в России планируют ввести тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого сигнализирует об алкоголизме.

В ноябре в Минздраве РФ сообщили, что обязательное определение психоактивных веществ в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей сделает результаты более объективными. Приказ ведомства о внесении изменений в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей уже зарегистрирован в Минюсте. Согласно поправкам, автомобилисты будут сдавать анализ на наличие психоактивных веществ в моче, а также анализ крови на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае положительных результатов человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.