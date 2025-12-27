Форма поиска по сайту

27 декабря, 13:27

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем канале в MAX сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы с Днем спасателя и 35-летием МЧС РФ.

"Работа спасателей – очень важный и тяжелый труд, требующий мастерства, смелости, больших физических и моральных сил. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, природные катаклизмы – вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Рискуя собственной жизнью, спасаете попавших в беду", – написал он.

По словам мэра Москвы, столица занимает лидирующие места по уровню противопожарной защищенности населения среди других регионов страны и крупнейших городов мира.

Он поблагодарил специалистов за их профессионализм, мужество и вклад в развитие спасательного дела, отметив, что они олицетворяют спокойствие и защиту. Кроме того, Собянин пожелал сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона здоровья, благополучия и успехов.

Ранее мэр столицы поздравил сотрудников ГУ МЧС РФ по Москве и сборную России с победой на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 14 команд из разных стран могли принять участие в 5 дисциплинах турнира. В результате огнеборцы из Москвы Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира. Шевчук в личном зачете одержал победу как на полосе препятствий, так и в двоеборье.

Поисково-спасательные службы Москвы перешли на усиленный режим работы

