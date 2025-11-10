Собянин: москвичи стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Огнеборцы из Москвы Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин, поздравив сотрудников ГУ МЧС России по Москве и сборную России с победой.

Соревнование проводилось в Саудовской Аравии. 14 команд из разных стран могли принять участие в 5 дисциплинах турнира. В результате Шевчук в личном зачете одержал победу как на полосе препятствий, так и в двоеборье.

Помимо этого, Шевчук совместно с Родиным принял участие в командных соревнованиях по боевому развертыванию и в пожарной эстафете. В результате оба сотрудника ГУ МЧС по Москве взяли золото в этих дисциплинах.

При этом Родин уже был призером турнира по пожарно-спасательному спорту. В 2014 году он побил российский рекорд в дисциплине "Полоса препятствий", а в 2016-м пожарный установил мировой рекорд.

К этому турниру Шевчука и Родина готовили опытные тренеры, в том числе 25-кратный чемпион мира и сотрудник московского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Сидоренко.

Ранее два новых подразделения пожарных и спасателей заступили на дежурство в Москве. В Северном районе было построено здание для отряда № 210. Собянин также указывал, что для обучения сотрудников была создана башня со скалодромом и огневая полоса препятствий.

Кроме того, было капитально отремонтировано здание отряда № 4 в районе Вороново в ТиНАО. В настоящее время в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы работают около 18 тысяч человек. Благодаря их слаженной работе число пожаров и их последствий в городе сократилось в 4 раза.