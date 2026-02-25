25 февраля, 06:12Общество
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 25 февраля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным, прогнозируется в Москве в среду, 25 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до минус 7 градусов, по области – до минус 10 градусов.
Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях продолжающегося снегопада очищают улично-дорожную сеть Москвы в цикличном режиме. В работе задействован весь парк коммунальной техники, снег утилизируют на стационарных снегосплавильных пунктах.
Оттепель придет в столичный регион с началом весны – 1 марта. В этот день ожидается до плюс 3 градусов. С 2 по 6 марта в город вновь вернется небольшой мороз.
