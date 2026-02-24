Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в столичном регионе не будет резко меняться до конца недели. По словам метеоролога, сильные перепады возможны лишь в Туле и Орле. В Москве ожидается ровный температурный фон. Однако он спрогнозировал скачки в давлении.

В частности, как рассказал метеоролог, для столицы нормой является давление в 746–748 миллиметров ртутного столба. Однако во вторник, 24 февраля, оно опустится до локального минимума – 740–745 миллиметров ртутного столба. К четвергу, 26-го числа, показатели вырастут до 756–758 миллиметров ртутного столба.

Ранее "Роскосмос" показал снимок циклона, который принес снегопад в столицу 24 февраля. Кадры были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". На фоне непогоды жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на метро для поездок по городу.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 26-го числа. Из-за снега и обледенения в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.

