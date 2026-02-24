Форма поиска по сайту

24 февраля, 14:49

Общество

Первая пятидневка весны в Москве завершится морозом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой мороз ожидается в первые дни весны – с 2 по 6 марта. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик отметила, что с приходом весны температура воздуха в Москве повысится. В частности, 1 марта ожидается оттепель. Однако, по ее словам, надолго тепло в городе не задержится, так как с 2-го по 6-е число прогнозируется "небольшой морозец".

Кроме того, Позднякова рассказала, что температура воздуха в 2026-м будет ниже, чем в прошлом году, когда оттепель началась с 1 марта и продлилась весь месяц.

В свою очередь, начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал, что весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы в 2026 году.

Эксперт также предупредил, что сейчас фиксируется много снега, поэтому, по его словам, период весеннего половодья будет сложным. По прогнозам климатолога, устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля градусов ожидается к середине марта. Полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.

До начала весны осталось 4 дня

