Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 11:06

Культура

Выставка "Красота спасает мир" откроется в Музее Победы в преддверии 8 Марта

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Выставка "Красота спасает мир", приуроченная к Международному женскому дню, откроется в Музее Победы 5 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

"В новом художественном проекте <...> цветы предстанут как универсальный язык красоты. В экспозиции будут собраны живописные работы разных эпох – от полотен конца XIX века, картин художников-фронтовиков до произведений современных авторов", – говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть около 70 произведений различных эпох, включая как полотна XIX века, так и работы современных художников, собранных из коллекции Музея Победы и частных собраний.

Причем дополнительно зрителям представят предметы Императорского фарфорового завода, среди которых изделия с цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы и сервиз "Собственный" из коллекции "Царское село".

"Выставка "Красота спасает мир" – это путешествие сквозь время, где цветы представляются связующим звеном между эпохами. Они напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота – не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни. Хрупкие лепестки, яркие краски, тонкий аромат – все это говорит с нами на языке, который не требует перевода", – добавили в музее.

Посетить экспозицию можно будет до 4 октября 2026 года.

В честь 8 Марта юных жителей столицы приглашают на бесплатное чаепитие в Московском еврейском театре "Шалом". Мероприятие будет доступно для зрителей, посетивших спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс.

В рамках чаепития участники смогут задавать вопросы родителям и комментировать происходящее на сцене. Сама постановка, рассчитанная на зрителей в возрасте от 4 до 10 лет, основана на тексте о сотворении мира.

Концерт "То самое свидание. Lumisfera" пройдет в Доме музыки 25 февраля

Читайте также


культуравыставкигород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика