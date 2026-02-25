Выставка "Красота спасает мир" откроется в Музее Победы в преддверии 8 Марта

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Выставка "Красота спасает мир", приуроченная к Международному женскому дню, откроется в Музее Победы 5 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

"В новом художественном проекте <...> цветы предстанут как универсальный язык красоты. В экспозиции будут собраны живописные работы разных эпох – от полотен конца XIX века, картин художников-фронтовиков до произведений современных авторов", – говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть около 70 произведений различных эпох, включая как полотна XIX века, так и работы современных художников, собранных из коллекции Музея Победы и частных собраний.

Причем дополнительно зрителям представят предметы Императорского фарфорового завода, среди которых изделия с цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы и сервиз "Собственный" из коллекции "Царское село".

"Выставка "Красота спасает мир" – это путешествие сквозь время, где цветы представляются связующим звеном между эпохами. Они напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота – не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни. Хрупкие лепестки, яркие краски, тонкий аромат – все это говорит с нами на языке, который не требует перевода", – добавили в музее.

Посетить экспозицию можно будет до 4 октября 2026 года.

В честь 8 Марта юных жителей столицы приглашают на бесплатное чаепитие в Московском еврейском театре "Шалом". Мероприятие будет доступно для зрителей, посетивших спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс.

В рамках чаепития участники смогут задавать вопросы родителям и комментировать происходящее на сцене. Сама постановка, рассчитанная на зрителей в возрасте от 4 до 10 лет, основана на тексте о сотворении мира.

