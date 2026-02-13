Сергунина: за три года в музеях столицы прошло более 80 выставок о Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За последние 3 года в столичных музеях прошло более 80 выставок о Москве. На них представили археологические находки, предметы быта, живопись и фотографии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Одним из крупнейших проектов стала экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в отреставрированном павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Ее посетили более 330 тысяч человек.

В 2024 году в Государственном музее А. С. Пушкина прошла выставка "Московская палитра Евгения Куманькова". Во время работы художник-постановщик "Мосфильма" Куманьков создавал такие картины, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Двенадцать стульев" и "Не может быть!".

При этом он был увлечен идеей запечатлеть меняющуюся Москву. В результате художник создал более тысячи живописных полотен и графических рисунков, которые отражали прошлое столицы. Часть из них составила экспозицию.

В том же году в Музее С. А. Есенина провели выставку "Москва. Модерн. Есенин". В основу ее концепции легли значимые для русского поэта места в городе, отмеченные стилем модерн.

Посетители могли рассмотреть изображения памятников архитектуры и заодно узнать истории из жизни Есенина. Например, кому он читал стихи в гостинице "Националь" и как познакомился с Айседорой Дункан в доходном доме Ильи Пигита.

В конце 2024 года в Музее Москвы открылась масштабная экспозиция "История Москвы". Она насчитывает около 2,7 тысячи артефактов и произведений искусства, которые охватывают период от первых дьяковских поселений до начала Великой Отечественной войны.

Другой важный проект указанного музея называется "Москва без окраин". Его кураторы создают экспозиции на основе историй, рассказанных самими москвичами.

В 2023-м столичные музеи присоединились к празднованию 150-летия со дня рождения архитектора Алексея Щусева. В частности, в Центре Гиляровского организовали выставку "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности". Она состояла более чем из 200 фрагментов графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора. Многие экспонаты посетителям показали впервые.

Кроме того, на базе городских музеев запустили цикл международных и национальных программ. До 2030 года планируется провести обменные выставки и совместные проекты в музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

С 20 февраля москвичи и туристы смогут посетить арт-проект "РУниверсум" в Петровском путевом дворце. Он посвящен исконно русским традициям. Посетители увидят там предметы хуторского быта, которые расположатся в трех залах.