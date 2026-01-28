На выставке Русского музея на ВДНХ можно увидеть коронацию Марии Федоровны

Фото: пресс-служба ВДНХ

На выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ можно увидеть полотно французского художника Эмиля Жана Ораса Верне "Коронация Марии Федоровны 5 апреля 1797 года". Об этом рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы.

Полотно вошло в раздел "Старая Москва" и занимает особенное место в экспозиции. Художник, принадлежавший к знаменитой династии, неоднократно работал в России по заказу императора Николая I. Эта картина является частью созданного им цикла, посвященного коронациям российских императоров в Успенском соборе Московского Кремля.

Эксперты обращают внимание на сочетание в работе документальной точности и художественной интерпретации. Например, военные мундиры на полотне относятся к более позднему периоду, в то время как облачения духовенства исторически соответствуют концу XVIII века. Император Павел I изображен в далматике – одеянии, в котором он присутствовал на церемонии.

Интерес вызывает и возможное, но неподтвержденное изображение мальтийского креста, что символически подчеркивает значение Мальтийского ордена для Павла I. Коронация состоялась в Светлое воскресенье, и в том же году император подписал договор о создании в России Великого приорства этого ордена.

Перед закрытием выставки министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул значение проекта для развития музейного сотрудничества.

Он отметил, что экспозиция нового формата положила начало успешному партнерству с ведущими музеями России и мира, и поблагодарил Государственный Русский музей за предоставление экспонатов, а ВДНХ – за помощь в реализации проекта.

Всего на выставке объединены 115 произведений из собрания Русского музея. Впервые в его истории экспозицию полностью посвятили образу Москвы. Кроме того, часть работ демонстрировалась в столице в первый раз.

Среди авторов, чьи работы представлены на выставке, – Илья Репин, Валентин Серов, Василий Верещагин, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Иван Шишкин, Андрей Рябушкин и другие выдающиеся художники.

Вместе с тем в Петровском путевом дворце в выходные дни, 7 и 8 февраля, пройдет театрализованное музыкальное представление "Чаепитие с графиней". Гостей ждут спектакль в Купольном зале, исполнение опер Петра Чайковского и дегустация чая "Москва". Участие бесплатное.