31 января, 09:55

Спорт

Демин побил рекорд НБА по матчам с трехочковыми среди новичков

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

19-летний россиянин Егор Демин, играющий в составе "Бруклин", установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по длительности серии встреч с трехочковыми бросками среди новичков.

Баскетболист забросил трехочковый в матче против "Юты", сделав это в 34-й раз. До этого рекорд устанавливал испанец Руди Фернандес в сезоне-2008/09 и Лэндри Шэмет в сезоне-2018/19. На их счету – 33 встречи.

"Бруклин" объявил о подписании контракта с Деминым в июле прошлого года. Команда выбрала россиянина на драфте НБА под восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из РФ в истории лиги.

В этом же матче Демин набрал 21 очко, а также сделал 10 подбора и 4 передачи. Таким образом он оформил первый дабл-дабл в карьере в НБА. В результате "Бруклин" одержал победу над "Ютой" со счетом 109:99 в матче регулярного чемпионата.

"Бруклин" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда выиграла 13 матчей при 34 поражениях. "Юта" занимает 13-е место на Западе с 15 победами и 34 поражениями.

Российский баскетболист популяризировал букву "ё" в НБА

