Баскетболист Егор Демин установил рекорд по очкам в матче НБА

Фото: Getty Images/Evan Bernstein

Россиянин Егор Демин, выступающий за "Бруклин Нетс", установил новый национальный рекорд по очкам в дебютном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает газета "Известия".

19-летний спортсмен набрал 14 очков за 22 минуты, достигнув таким образом самого лучшего результата среди российских баскетболистов за всю историю лиги.

Игра состоялась в четверг, 23 октября. Соперником "Бруклин Нетс" выступила команда "Шарлотт Хорнетс".

Демин стал одним из трех российских баскетболистов, которых пригласили сыграть в НБА после семилетнего перерыва. Первый – 24-летний центровой Владислав Голдин – подписал двустороннее соглашение с "Майами Хит" на 50 матчей сезона-2025/26. Кроме того, спортсмен выступает за "Сиу-Фолс Скайфорс" в G-лиге.

В свою очередь, 24-летний центровой Виктор Лахин подписал контракт с "Оклахома-Сити Тандер" после успешных выступлений в Летней лиге НБА. Для всех трех спортсменов этот сезон станет дебютным.