Российский баскетболист Демин побил рекорд драфта НБА

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall

Российский 19-летний баскетболист Егор Демин стал самым высоким пиком драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за всю историю России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На церемонии выбора новичков Демина под 8-м номером задрафтовал клуб "Бруклин Нетс". До этого рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал "Лос-Анджелес Клипперс".

Ранее американская "Оклахома-Сити Тандер" стала чемпионом НБА, обыграв в финальной серии игр "Индиану Пэйсерс". Последний матч серии проходил в Оклахома-Сити и завершился со счетом 103:91 в пользу хозяев. Чемпионство стало для "Оклахомы" вторым в истории франшизы. Свой первый титул команда заполучила еще в 1979 году.

Также баскетбольный ЦСКА в 12-й раз выиграл плей-офф Единой лиги ВТБ. Победу столичный клуб обеспечил в матче с петербургским "Зенитом". Шестая встреча финальной серии прошла в Москве и завершилась со счетом 96:73.