Московский ЦСКА в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ

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Столичный ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в шестом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 96:73.

Мело Тримбл в ходе матча стал самым результативным игроком ЦСКА – он набрал 20 очков. Со стороны петербуржцев больше всех очков набрал Трент Фрэйзер – 17.

Московский ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4:2. Таким образом, он в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ. В разное время им были "Химки" (2011), "Зенит (2022) и УНИКС (2023).

Ранее сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Испании в финале Лиги наций. Встреча двух команд проходила в Мюнхене. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2.

Португалия выиграла Лигу наций во второй раз. Это первая команда в истории турнира, которая смогла завоевать чемпионский титул дважды. До этого они становились победителями турнира в 2019 году.