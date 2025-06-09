Сборная Португалии по футболу стала двукратным чемпионом Лиги наций

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Сборная Португалии по футболе одержала победу над Испанией в финале Лиги наций. Встреча двух команд проходила в Мюнхене.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Голами со стороны Португалии отметились защитник Нуну Мендеш (26-я минута) и нападающий Криштиану Роналду (61). В испанской сборной мячи забили полузащитники Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45).

После дополнительного времени началась серия пенальти, в которой победу забрали португальцы со счетом 5:3.

Таким образом, сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз. Это первая команда в истории турнира, которая смогла завоевать чемпионский титул дважды. До этого они становились победителями турнира в 2019 году.

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