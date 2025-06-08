Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Итальянский футболист Лучано Спаллетти заявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии по футболу. Его слова опубликовал журналист Николо Скира в социальной сети X.

Спортсмен уточнил, что 10 июня ему предстоит подписать соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии.

Спаллетти занимал должность главного тренера итальянской сборной с 2023 года. В 2024-м его команда во время чемпионата Европы в матче 1/8 финала проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:2.

Также в ходе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года итальянцы не смогли одержать победу в матче с норвежцами. Встреча завершилась со счетом 0:3.

До этого Спаллетти возглавлял футбольный клуб "Наполи". Вместе с ним в сезоне-2022/23 команда стала чемпионом Италии.

Кроме того, футболист занимал место главного тренера в "Эмполи", "Интере", "Сампдории" и других. Тренируя спортсменов "Ромы", Спаллетти два раза выиграл Кубок Италии и один раз – суперкубок страны.

С 2009 по 2014 год он был наставником петербургского "Зенита". Под его руководством футболисты дважды стали чемпионами России, завоевывали кубок и суперкубок страны.

Между тем Магомед Адиев сменил Игоря Осинькина на должности главного тренера самарского ФК "Крылья Советов". Специалист заключил контракт с руководством клуба на сезон-2025/26. Однако стороны смогут продлить соглашение еще на год.