"Реал" может выкупить 17-летнего защитника "Ривер Плейт" Мастантуоно

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Мадридский футбольный клуб "Реал" планирует выкупить 17-летнего аргентинского защитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно. Об этом сообщает AS.

По данным издания, "Реал" хочет купить футболиста за 45 миллионов евро. При этом до декабря Мастантуоно, которому в августе исполнится 18 лет, продолжит выступать за "Ривер Плейт", после чего перейдет в расположение мадридского клуба.

Тем временем TyC Sports передает, что руководство "Реала" совместно с главным тренером Хаби Алонсо проводит переговоры по теме перехода игрока до клубного чемпионата мира, который стартует в США с 14 июня.

Мастантуоно – воспитанник "Ривер Плейт", на его счету 61 игра и 10 забитых мячей. Его вызвали в национальную сборную, поэтому футболист может выйти на поле в отборочных матчах чемпионата мира против сборных Чили и Колумбии.

Кроме того, "Реал" находится в поисках габаритного центрального нападающего, который мог бы стать запасным игроком основного состава. В списке кандидатов – 33-летний экс-нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе, писали СМИ. Мадридский клуб планирует подписать контракт с опытным футболистом для ротации и готов предложить ему небольшую зарплату.