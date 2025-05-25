ФК "Спартак" продлил контракт с главным тренером Станковичем

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Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с главным тренером сербом Деяном Станковичем на один год. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение. Во время матча 28-го тура чемпионата РФ по футболу тренер показал жест, который, с его слов, означал раздачу желтых карточек.

Однако глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что жест был направлен в сторону технической зоны "Динамо". Кроме того, раздача желтых карточек показывается другим жестом, уточнил он.

Между тем "Краснодар" в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над столичным "Динамо". Таким образом, клуб впервые стал чемпионом России по футболу.

Встреча команд завершилась со счетом 3:0. Голы забили Джон Кардоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.