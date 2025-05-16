Главный тренер "Спартака" оштрафован на 250 тысяч рублей

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Павел Кашаев

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Мы рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады, в том числе VAR. Все судьи их представили", – цитирует его РИА Новости.

Выяснилось, что судьи не видели оскорбительный жест Станковича, также как и делегаты. Поэтому тренера и не удалили с поля. Но на нескольких видеозаписях можно было увидеть, в чей адрес был направлен жест, заявил Григорьянц.

"При этом Станкович не признал, что этот жест носит оскорбительный характер", – добавил он.

По версии тренера "Спартака", он имел в виду раздачу желтых карточек. Действительно, клуб получил много желтых карточек, но этот жест явно был направлен в сторону технической зоны "Динамо", уверен глава КДК РФС. Кроме того, раздача желтых карточек означает другой жест, сказал он.

"С этого сезона у нас принято правило, что при первом случае оскорбительного поведения официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, применяется только санкция в виде штрафа", – заключил Григорьянц.

Столичное "Динамо" победило московский "Спартак" со счетом 2:0 в ходе матча 11 мая. В конце состязания футбольный мяч попал в руку защитнику "Динамо" Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой и его ассистенты решили не назначать пенальти, на что Станкович сделал жест в адрес судьи в виде пересчета денег, что намекало на предвзятость арбитра.

