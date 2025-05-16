ФК "Краснодар" получил техническое поражение в матче с "Локомотивом"

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Женский футбольный клуб "Краснодар" получил техническое поражение в матче с "Локомотивом" в рамках 9-го тура чемпионата России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Матч прошел 10 мая. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодара".

По словам Григорьянца, протест на исход игры подал "Локомотив". Причиной этому послужило участие в матче футболистки "Краснодара" Юлии Воротынцевой, которая не была заявлена в установленном порядке.

Спортсменки не было в протоколе, но она все равно вышла на замену по ходу игры. После удовлетворения жалобы счет был аннулирован, уточнил глава комитета.

"КДК присудил поражение "Краснодару" со счетом 0:3 и присудил победу "Локомотиву" со счетом 3:0", – добавил Григорьянц.

Ранее главного тренера сборной РФ по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова отстранили от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Нарушение зафиксировали 10 мая 2015 года на основе изъятых проб и данных антидопинговой лаборатории.

Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2019 году. Специалисты организации считают, что с ними производились действия, направленные на сокрытие нарушений антидопинговых правил. Гацалов отстранен от участия в соревнованиях с 5 мая 2025 года.