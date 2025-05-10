Теннисист Синнер выиграл первый матч после дисквалификации за допинг

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Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, выиграл первый матч после дисквалификации за допинг. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен одержал победу в матче с аргентинцем Мариано Навоне на старте турнира серии "Мастерс", который проходит в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Навоне занимает 99-е место в мировом рейтинге. После него Синнеру предстоит провести игру с представителем Голландии Йеспером де Йонгом, который находится на 93-й строчке рейтинга.

Итальянский теннисист был отстранен от участия в соревнованиях на три месяца из-за того, что в марте прошлого года в его пробах был обнаружен метаболит клостебола. При этом теннисист убедил WADA, что запрещенный стероид попал в его организм через массажиста.