Даниил Медведев вновь получил статус первой ракетки России

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Российский теннисист Даниил Медведев опустился с 10-й на 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), вновь став первой ракеткой России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на обновленную версию списка.

Другой спортсмен из России Андрей Рублев потерял девять позиций. Теперь он находится на 17-м месте в рейтинге.

Таким образом, впервые с 2019 года ни один представитель России не входит в топ-10 АТР. При этом российские теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Медведев сломал ракетку в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Соперником россиянина был Касидит Самрей из Таиланда. Во время третьего сета Медведев в порыве эмоций стал бить ракеткой по сетке, из-за чего последняя также получила повреждения.