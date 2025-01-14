Теннисист Медведев сломал ракетку ударами о сетку в матче на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), первого в сезоне турнира Большого шлема, пишет РБК.

Соперником российского спортсмена был Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира. В ходе третьего сета Медведев в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке. Кроме сломанной ракетки, повреждения получила и сама сетка. Организаторам пришлось потратить время на ее починку.

Второй и третий сет для Медведева оказался неудачным, но россиянин взял первый, четвертый и пятый сет, победив 23-летнего Самрея со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1 и 6:2. Это вывело теннисиста на второй круг Australian Open. Следующим соперником российского теннисиста будет американец Лернер Тьен, который занимает 121-ю строчку мирового рейтинга.

Медведев доходил до финала турнира три раза – в 2021, 2022 и 2024 годах, но каждый раз уступал первенство другому спортсмену. Так, в прошлогоднем финале он проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

В 2024 году Медведев также дошел до третьего круга турнира Олимпийский игр в Париже, но уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, из-за чего россиянин не попал в четвертьфинал.

