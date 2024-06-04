Теннисист Синнер станет первой ракеткой мира после Открытого чемпионата Франции

Фото: ТАСС/ЕРА/CAROLINE BLUMBERG

Итальянский теннисист Янник Синнер после завершения Открытого чемпионата Франции возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АРТ). Об этом сообщает ТАСС.

Как указала пресс-служба турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований из-за повреждения правого колена. Он должен был сыграть 5 июня с норвежцем Капером Руудом в четвертьфинале.

Как пишет агентство, 22-летний Синнер станет 29-м игроком и первым итальянцем, который возглавит рейтинг АРТ. Сейчас он занимает там второе место. В этом сезоне итальянец завоевал три из 13 своих титулов, а также выиграл Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.

В середине марта этого года Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира АРТ в Индиан-Уэллсе. Матч завершился с результатом 7:6 (7:5), 6:1. Россиянин также в ходе тай-брейка в первом сете повздорил с судьей из-за проигранного очка.

До этого российский теннисист обыграл американца Томми Пола. Матч завершился с результатом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу россиянина (4-й номер посева).

