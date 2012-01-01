Андрей Рублев выиграл турнир категории "Мастерс" в Мадриде

5 мая Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира категории "Мастерс" в Мадриде, обыграв в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима. Как россиянин шел к титулу и какие проблемы ему доставил соперник по решающей встрече, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Грунтовые корты Мадрида стали испытанием практически для каждого, кто на них выходил. Череда травм участников – лишнее тому подтверждение. Причем сразу три теннисиста вылетели с мадридского "Мастерса" по здоровью в матчах с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Нет, сам он им никак не вредил – просто совпадение. Североамериканец, который на данный момент занимает 35-ю строчку рейтинга ATP, до финала турнира провел только три полных матча. Причем два последних пришлись на решающие стадии. На четвертьфинал не вышел действующий чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер, а в полуфинале чех Иржи Легечка попросил медицинский отвод через полчаса после начала встречи. Итог – первый решающий матч турнира категории "Мастерс" в карьере канадца.

Рублеву (восьмой в рейтинге ATP) судьба лишний шанс передохнуть не дала – все матчи на турнире россиянин отыграл от звонка до звонка. Он прилетел в Испанию с деструктивным бэкграундом в четыре поражения подряд, но под ласковым мадридским солнцем словно перезагрузился. Рублев был настолько хорош, что в четвертьфинале пал сам Карлос Алькарас – на секундочку, третья ракетка мира и победитель "Мастерса" в 2023 году. В следующей стадии россиянин на кураже не заметил американца Тейлора Фритца, благодаря чему запрыгнул в титульную дуэль.



Опыт встреч с Оже-Альяссимом у Рублева был позитивным – четыре победы в пяти матчах. Причем в последний раз они встречались относительно недавно: во втором круге февральского турнира в Роттердаме россиянин свалил канадца в трех сетах за два с половиной часа.

Чуть меньше трех Феликс упирался и в Мадриде, до самого последнего мяча. Он великолепно начал матч, в отличие от Рублева, который никак не мог найти свой теннис. Итог заваленного дебюта – 4:1 в пользу представителя "страны кленового листа". Россиянин попытался зацепиться за сет, но оппонент не дрогнул и забрал свое – 6:4.

А вот дальше все было очень плотно, и уже с преимуществом Рублева. К чести Оже-Альяссима, который точно не был фаворитом этой встречи для большинства, в переломные моменты он находил в себе силы на жесткую рубку. Но этого слишком мало против Андрея, который врубил по-настоящему чемпионский теннис.



Во втором сете Рублев подкараулил ошибку соперника при счете 6:5 в свою пользу, когда Феликс наворотил дел на своей подаче. Сделав 7:5 во втором, Андрей оформил тот же счет и в третьем. Причем взяв под ноль четыре гейма из шести на своей подаче и навязал борьбу на чужой. Когда такой локомотив разгоняется, остановить его практически невозможно. Канадец, к примеру, не совладал, но он может быть доволен собой: для дебютного финала "Мастерса" в карьере Оже-Альяссим был очень хорош.

Рублев же добавил в копилку 16-й титул в одиночном разряде, второй на "Мастерсах" и второй в 2024 году. Уже после финала он расскажет, что из-за проблем со здоровьем он не спал последние три-четыре дня и был "почти мертв" – вытащили врачи. И назвал этот титул главным в своей карьере. А я бы еще добавил – по-хорошему выстраданным и оттого закаляющим, что точно сыграет хорошую службу в будущем.

И, конечно, Рублев оставил свое послание на объективе телекамеры. Он написал: "Самадхи, теперь я свободен". Первое слово относится к буддизму и индуизму, и означает состояние просветления (проще говоря, нирвана), достигаемое с помощью длительной медитации. А, по признанию самого Рублева, именно контроль над эмоциями помог ему дойти до финала.

Андрей, продолжай в том же духе: от этого выиграешь и ты, и весь российский теннис.

