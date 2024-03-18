Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев не сумел обыграть Карлоса Алькараса в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, который состоялся в ночь на 18 марта. Таким образом, испанец был сильнее россиянина в решающем матче этих соревнований второй год подряд. Почему Медведев вновь не поднял трофей над головой, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

У Даниила Медведева (3-й номер рейтинга ATP) любой из возможных соперников по финальному матчу турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе вызвал бы неприятное дежавю. Это вполне мог быть Янник Синнер – оппонент 28-летнего российского теннисиста по проигранному им главному поединку на Australian Open в январе 2024-го. Но в полуфинале итальянца сломил испанец Карлос Алькарас (2-я ракетка мира), который, в свою очередь, переиграл Медведева в прошлогоднем решающем матче на американских кортах.

Судя по результатам, не сказать, что 20-летний оппонент россиянина вошел в сезон в блестящей форме. На турнире "Большого шлема" в Австралии Алькарас сошел с дистанции в четвертьфинале. На ATP-250 в Буэнос-Айресе – в полуфинале, а на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро и вовсе получил травму, проведя на корте в матче первого круга всего 18 минут. Но к решающей битве в Индиан-Уэллсе Алькарас явно разогнался, для начала убрав в одной четвертой своего обидчика на Australian Open, немца Александра Зверева (причем матч с 6-й ракеткой мира пришлось прерывать почти на два часа из-за нашествия пчел), а затем и вышеупомянутого Синнера (4-й номер рейтинга ATP).

Для Медведева турнир в Индиан-Уэллсе – третий в 2024 году. О первом – Открытом чемпионате Австралии – мы уже вспомнили, вторым же стал ATP-500 в Дубае, где россиянин добрался до полуфинала. Их могло быть и больше, но до Эмиратов Даниил сознательно пропустил пару соревнований, так как провел немыслимое количество игровых минут на кортах Мельбурна. На "Мастерсе" в США сетка у него была, скажем прямо, полегче, чем у Алькараса: самым высоким по рейтингу ATP – седьмым – был переигранный в четвертьфинале датчанин Хольгер Руне. Но тут уже, как говорится, победителей не судят.



Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Проблема была в том, что испанец для россиянина – крайне неудобный соперник. Мало того что Медведев проиграл Алькарасу прошлогодний финал в Индиан-Уэллсе: выходец из провинции Мурсия в принципе вел по личным встречам у Медведева со счетом 3:2. И, увы, в их новой дуэли воодушевляющим для российских болельщиков было только начало.

В трех стартовых геймах Медведев взял две своих подачи и одну чужую, но, как выяснилось, Алькарас всего лишь разогревался. Розыгрыш за розыгрышем испанец приобретал свой лучший теннис, добавляя в агрессии, подаче и приеме. Стартовое преимущество Медведева было отыграно Карлосом с блеском – 3:3.

Пошел близкий теннис, в котором Алькарас порой вытаскивал абсолютно мертвые мячи. Да еще и время от времени завершая розыгрыши космическими по технике и точности ударами. Россиянин боролся до последнего, дело даже дошло до тай-брейка, но испанец уже взял быка за рога – 7:6 в его пользу в первом сете.



Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Чтобы отыграться во втором, Медведеву предстояло решить сразу несколько сложнейших задач. Россиянин выигрывал слишком мало очков на приеме, никак не мог справиться с фирменными укороченными соперника, которые тот исполнял при первом удобном случае. Плюс нужно было нивелировать бешеную скорость Алькараса и его кураж, который позволял тому вытаскивать непостижимые розыгрыши. Но ни на эти, ни на какие-либо другие вопросы Медведев так и не нашел ответа.

Карлос был безжалостен. Забрав три стартовых гейма во втором сете, теплилась надежда на сценарий первого – но уже в исполнении Медведева. Однако там, где испанец превратил 0:3 в 3:3, россиянин добрался лишь до 1:3. И после этого Алькарас уже не то что летел к своему 13-му титулу в карьере – мчался быстрее пули, буквально снося все на своем пути. Он довел второй сет до комфортных 6:1 и отправился праздновать свой очередной успех.

Даниил Медведев упустил свой второй финал в 2024 году. Пожалуй, их сходство в том, что взяв свое вначале, россиянин преимущество упускал. Он будто сразу выбрасывает все козыри на стол, в то время как у соперников – и Синнер на Australian Open, и Алькарас в Индиан-Уэллсе – всегда спрятан туз в рукаве. И эту карту россиянину бить уже было нечем.

Но мало того что Медведев упустил два решающих матча в 2024-м: он в принципе проиграл уже пять финалов подряд. И подобная серия – уже не первая в его карьере. Это все еще случайность или уже закономерность?