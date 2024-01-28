Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open

Даниил Медведев 28 января в пяти сетах уступил в финале Ausralian Open Яннику Синнеру. Россиянин провел фантастический турнир, но итальянец был чуточку лучше. Поседевший и опустошенный спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин разбирался, почему Медведев не смог взять главный приз Открытого чемпионата Австралии.



Фото: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

"Не выспался, ну да ладно", – написал на объективе камеры Даниил Медведев (третий номер рейтинга ATP) после победы в полуфинале Australian Open (AO) над немцем Александром Зверевым. В этой битве 27-летний российский теннисист был в шаге от того, чтобы завершить очередной поход за титулом. Но после того, как соперник взял первые два сета, Медведев оформил один из самых великих камбэков в истории, сравняв счет и в конце концов поставив победную точку. Он стал четвертым, кто вытащил полуфинал AO с 0:2.

Весь Открытый чемпионат Австралии нынешнего сезона для россиянина – история преодоления. На пути в финал Медведев сыграл немыслимые 25 сетов. Почти во всех матчах Даниила была самая настоящая мясорубка, в которой он тратил немало сил и энергии. Но в конце концов выходил из ситуации триумфатором. Но как в таком физически изнурительном темпе найти силы на решающий рывок?

Путь 22-летнего Янника Синнера (четвертая ракетка мира) к главному матчу на фоне Медведева выглядит легкой прогулкой. По ходу турнира итальянец стал палачом для россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева, выбив их без лишних сантиментов. Итальянец в принципе за весь турнир отдал всего один сет – в полуфинале Новаку Джоковичу. К слову, своей победой над легендарным сербом Синнер закрутил интригу финала до предела: на Australian Open в любом случае будет новый чемпион.

Для итальянца, который показал термоядерный прогресс по ходу 2023 года, это первый финал турниров Большого шлема. Для Медведева – третий только на Открытом чемпионате Австралии. Предыдущие два Даниил проиграл все тому же Джоковичу в 2021-м и Рафаэлю Надалю в 2022-м.

Но несмотря на отсутствие опыта крупных побед, Синнер для многих все же был фаворитом. Помимо большего запаса сил и восхищающей специалистов и болельщиков игры, за итальянца говорил тот факт, что последние три матча с Медведевым он выиграл. Правда, проиграл ему предыдущие шесть. Но фактор первого большого финала в карьере способен выбить из колеи кого угодно. Вот и тренер Медведева Жиль Сервара в одном из интервью надеялся, что чрезмерно высокие ставки и отсутствие опыта в таких битвах зажмут итальянца.



Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Россиянин заверял, что на нынешнем Australian Open он ментально гораздо сильнее, и готов биться не на жизнь, а на смерть. Так оно и было: Медведев в финале бодался за каждый розыгрыш, даже там, где взять мяч, как казалось, было практически невозможно. Но для успеха не хватило и этого.

Шанс Медведева во многом был в быстрой победе, дабы нивелировать фактор усталости. И Даниил шел к ней катком, взяв первые два сета с одинаковым счетом 6:3. Синнер был не похож сам на себя и очень много ошибался. Медведев же за один сет взял у соперника столько же подач, сколько итальянец отдал за весь турнир. Возможно, и правда зажало.

Но в третьем отрезке матча Синнер возродился. Он успокоился, нашел свою игру, почувствовал уверенность и прилив энергии. Будто поверив, что и первый блин может не выйти комом. Медведева же стремительно покидали силы, еще и пришлось чинить правую ногу во время медицинского тайм-аута в четвертом сете. В итоге Синнер отыграл два сета с одинаковым счетом 6:4.

Медведев боролся не только с усталостью и набравшим ход соперником: даже отвлекаясь от трансляции, по реакции публики легко можно было определить, кто взял очередные очки. Трибуны всецело болели за итальянца, устраивая песни и танцы после каждого удачного действия Синнера.

Сама природа подкидывала Медведеву вынужденные паузы: перед одним из розыгрышей на корте будто из ниоткуда оказалось насекомое. Лишние секунды передышки россиянину уж точно не помешали, но и они не стали переломными.

Медведев терпел: вообще было непонятно, как он в принципе стоит на ногах. Так может только спортсмен с запредельной физической готовностью и бешеной мотивацией. К пятому сету россиянин в сумме провел на кортах Мельбурна больше суток – никто за всю историю турниров Большого шлема не играл дольше. Но за старания, как известно, наград не дают. Янник почувствовал вкус крови, врубил пятую передачу и резервный источник питания, чем положил на лопатки обезвоженного оппонента – 6:3.



Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Медведев вновь не покорил Австралию. Его статистика в финалах турниров Большого шлема в принципе безрадостная: пять поражений в шести матчах. Но к чести россиянина, он принял реальность достойно, улыбаясь и искренне поздравляя Синнера, который на данный момент провел лучший матч в жизни. Возможно, понимая, что сделал все мыслимое и немыслимое в сложившихся обстоятельствах.





Даниил Медведев теннисист Играть в финале все равно круче, чем проигрывать раньше.

Синнер же золотыми буквами вписал свое имя в историю тенниса. Возможно, мы были свидетелями первого крупного успеха восходящей мировой звезды, которая затмит того же Джоковича не только во время одного-единственного турнира, но и по итогам всей карьеры.

Но Медведев просто обязан вернуться и покорить-таки австралийскую вершину. Сверхчеловеческие старания не должны проходить даром. А пока можно крепко выспаться – заслужил как никто другой.