Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Итальянец Янник Синнер одержал победу над Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Игра состоялась в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Синнера. В финале Синнер будет играть с Даниилом Медведевым и спортсменом из Германии Александром Зверевым.

Джокович потерпел неудачу на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2018 года. До этого он одержал победу на четырех турнирах – в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.

Между тем Медведев ранее победил поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал. Спортсмен РФ обыграл соперника со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Он стал единственным россиянином, дошедшим до полуфинала Australian Open в мужском разряде.

