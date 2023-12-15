Медведев, Дзюба и Овечкин стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ

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Теннисист Даниил Медведев, футболист Артем Дзюба и хоккеист Александр Овечкин попали в топ-3 рейтинга упоминаемости в российских СМИ среди спортсменов из России по итогам года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании "Медиалогия".

Так, медиаиндекс Медведева составил 1,148 миллиона, Дзюбы – 1,142 миллиона, Овечкина – 1,126 миллиона. Помимо них, в пятерку вошли чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (717 тысяч) и полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (698 тысяч).

Среди женщин самой популярной стала олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева. Она расположилась на 16-м месте, ее показатель медиандекса составил 327 тысяч. Также в перечне из 30 человек из женщин есть теннисистка Дарья Касаткина (238 тысяч) и фигуристка Елизавета Туктамышева (222 тысяч).

Занявшему первое место по медиаиндексу Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году атлет 16 недель был первой ракеткой мира. Под эгидой организации он завоевал 20 побед.

В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США.

Спортсмену Дзюбе 35 лет, сейчас он играет за московский "Локомотив". Будучи членом петербургского "Зенита", он становился четырехкратным чемпионом РФ, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Самому известному хоккеисту РФ Овечкину 38 лет. В 2018-м нападающий завоевал Кубок Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе со сборной РФ он три раза становился чемпионом мира.

В ноябре Медведев возглавил рейтинг ценности персональных брендов спортсменов РФ по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. По данным СМИ, по популярности мужчина уступает только фигуристке Александре Трусовой. Однако в рейтинге девушке досталось второе место.

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