Теннисист Медведев возглавил рейтинг по ценности персонального бренда среди россиян

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Теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. Список опубликовал Forbes.

Отмечается, что по популярности он уступает только фигуристке Александре Трусовой. Однако в рейтинге девушке досталось второе место. Она завоевала серебряную медаль в Пекине, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Бронза рейтинга досталась хоккеисту Александру Овечкину, он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. На четвертом месте – футболист "Локомотива" Артем Дзюба, на пятом – фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Между тем в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев стал лучшим из россиян, заняв третью строчку. На первом месте находится серб Новак Джокович, следом за ним – испанец Карлос Алькарас.

Ранее Медведев обыграл Алькараса в полуфинале открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6 и 6:3 в пользу российского теннисиста.

До этого он победил Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Он завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису