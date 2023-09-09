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09 сентября, 06:21

Спорт

Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

Фото: AP/TAСС/Seth Wenig

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6 и 6:3 в пользу российского теннисиста. В финале Медведеву предстоит встретиться с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который в полуфинале одержал верх над американцем Беном Шелтоном.

Финальный матч пройдет 10 сентября.

Ранее стало известно, что испанский теннисист Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона 2023 года, обыграв Джоковича. 20-летний испанец тогда стал победителем чемпионата впервые в карьере.

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