Испанский теннисист Алькарас стал победителем Уимблдона

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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона 2023 года, обыграв сербского спортсмена Новака Джоковича.

Встреча на корте продлилась 4 часа 46 минут. Матч завершился со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца. Он стал победителем чемпионата впервые в карьере.

Титул для Алькараса стал 12-м в карьере и шестым в сезоне 2023 года. В прошлом году он стал чемпионом US Open.

Призовой фонд Уимблдона составил 57,2 миллиона долларов.

Ранее трое россиян вошли в топ-10 лучших теннисов в мужском одиночном разряде мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В их числе оказались Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Первое место в рейтинге занимал Новак Джокович.



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