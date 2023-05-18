18:48Спорт
Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Фото: ТАСС/Zuma
Российский теннисист Даниил Медведев 18 мая обыграл спортсмена из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена.
Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Риме. Также теннисист во второй раз прошел в полуфинал "Мастерса" на грунтовом покрытии, до этого он доходил до этой стадии в 2019 году в Монте-Карло.
Следующий соперник третьей ракетки мира определится в матче между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Чоричем.
После поражения в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте Карло олимпийский чемпион по теннису из Германии Александр Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных соперников в мире. Он отметил, что российский теннисист идет на все возможное, когда проигрывает.
На это Медведев заявил, что считает 90% игроков чемпионата друзьями. При этом с 50% участников он просто в отличных отношениях. Теннисист поделился, что у немца после поражений можно взять десятки интервью, в которых он будет говорить странные вещи.
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