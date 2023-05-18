Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме

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Российский теннисист Даниил Медведев 18 мая обыграл спортсмена из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена.

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Риме. Также теннисист во второй раз прошел в полуфинал "Мастерса" на грунтовом покрытии, до этого он доходил до этой стадии в 2019 году в Монте-Карло.

Следующий соперник третьей ракетки мира определится в матче между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Чоричем.

После поражения в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте Карло олимпийский чемпион по теннису из Германии Александр Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных соперников в мире. Он отметил, что российский теннисист идет на все возможное, когда проигрывает.

На это Медведев заявил, что считает 90% игроков чемпионата друзьями. При этом с 50% участников он просто в отличных отношениях. Теннисист поделился, что у немца после поражений можно взять десятки интервью, в которых он будет говорить странные вещи.