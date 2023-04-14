01:31Спорт
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло
Фото: ТАСС/Zuma
Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, обыграв представителя Германии Александра Зверева.
Встреча двух теннисистов, которая продлилась 3 часа 5 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу Медведева. Таким образом, счет в личных встречах двух спортсменов теперь 8:6 в пользу российского теннисиста.
Ранее Даниил Медведев обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в финале турнира серии "Мастерс" в Майами. Благодаря этой победе россиянин завоевал уже четвертый титул в сезоне и 19-й в карьере.
Российский шахматист Ян Непомнящий не смог одержать победу над китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Следующая их встреча запланирована на 15 апреля.
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