Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

Фото: ТАСС/Zuma

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, обыграв представителя Германии Александра Зверева.

Встреча двух теннисистов, которая продлилась 3 часа 5 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу Медведева. Таким образом, счет в личных встречах двух спортсменов теперь 8:6 в пользу российского теннисиста.

Ранее Даниил Медведев обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в финале турнира серии "Мастерс" в Майами. Благодаря этой победе россиянин завоевал уже четвертый титул в сезоне и 19-й в карьере.

Российский шахматист Ян Непомнящий не смог одержать победу над китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Следующая их встреча запланирована на 15 апреля.

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