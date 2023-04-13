Непомнящий проиграл Лижэню в четвертой партии матча за мировую шахматную корону

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский шахматист Ян Непомнящий не смог одержать победу над китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии матча за мировую шахматную корону.

В этот раз спортсмен из РФ играл черными фигурами. На момент завершения партии было сделано 47 ходов. После нее шахматисты сравнялись в борьбе за титул чемпиона мира, счет теперь составляет 2:2.

Следующая их встреча запланирована на 15 апреля. Победу одержит тот, кто первым наберет как минимум 7,5 очка.

9 апреля стало известно, что Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Лижэнем в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Тогда счет составил 0,5:0,5.

Уточняется, что матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. При равном количестве очков победитель будет определен 30 апреля на тай-брейке.

До этого сообщалось, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил данное решение.



Федерацию шахмат России приняли в Азиатскую федерацию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!