Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча Непомнящего и Дин Лижэна проходит в Астане.

"Символический первый ход перед началом матча сделали министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович", – отметили в сообщении.

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли со счетом 0,5:0,5. Вторая партия пройдет 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Российский гроссмейстер сыграет черными фигурами.

Уточняется, что матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. При равном количестве очков победитель будет определен 30 апреля на тай-брейке.

Ранее сообщалось, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации.

Решение о переходе ФШР в ACF принял наблюдательный совет организации еще 14 апреля 2022 года. 22 февраля текущего года совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил данное решение.



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