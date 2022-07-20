РФ приветствовала бы проведение части матча за шахматную корону в России – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия могла бы частично принять матч за мировую шахматную корону с участием российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы бы это приветствовали. Но решение за FIDE (Международная шахматная федерация – прим. ред.", – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что главная ценность предстоящего матча в том, что в нем выступит российский спортсмен.

Дмитрий Песков с марта 2014 года занимает должность председателя попечительского совета Российской шахматной федерации.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим по причине отсутствия мотивации. В FIDE позже уточнили, что заявление было неофициальным, но если оно подкрепится документально, то российский шахматист сыграет с гроссмейстером из Китая Дин Лижэнем.