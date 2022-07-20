Карлсен официально не отказывался от матча с Непомнящим – FIDE

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен официально не отказывался от участия в матче за мировую шахматную корону, сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

"Магнус сделал публичное заявление о своих намерениях, FIDE, очевидно, знает об этом. Однако официально он еще не снялся, так как ему не был назначен контракт на матч и не установлен дедлайн", – заявили в организации.

По информации FIDE, в случае официального отказа Карлсена матч за шахматную корону проведут между победителем турнира претендентов Яном Непомнящим и соперником норвежцем Дин Лижэнем.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим по причине отсутствия мотивации. Сожаление в связи с данным решением шахматиста выразил председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков.