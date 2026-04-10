Поезда МЦД-1 в сторону области задерживались в связи с травмированием человека

Поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) в сторону области задерживались из-за травмирования человека, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточнялось, что 10 апреля в 20:51 на остановочном пункте "Водники" Савеловского направления МЖД вынужденно остановился поезд № 6254 сообщением Кубинка – Дубна.

Причиной стало травмирование человека, который, по предварительным данным, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На место вызвали бригаду медиков. Пока оказывалась помощь, задержались поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички дальних маршрутов, следующие в сторону области.

В 21:45 поезд продолжил движение по маршруту. В МЖД призвали граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, а также принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД следовали с опозданием. Причиной стала вынужденная остановка грузового состава на перегоне Пушкино – Софрино.