06 апреля, 08:14

Транспорт

Поезда задерживаются на МЦД-1 из-за остановки состава на станции Москва-Бутырская

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Задержка в движении наблюдается у некоторых пригородных поездов, курсирующих на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Отклонения в графике составов, следующих в сторону области, связанного с остановкой поезда № 6119, который шел по маршруту Дмитров – Одинцово, на станции Москва-Бутырская для проведения работ медицинскими и правоохранительными службами.

Это в том числе может привести к дополнительным задержкам вагонов по обороту, добавили в МЖД, заверив, что в настоящее время принимаются меры для минимизации задержек электричек.

По информации Агентства "Москва", одному из пассажиров стало плохо. Утверждается, что медики констатировали смерть.

Ранее движения не было на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за падения под поезд пассажира. В результате человек погиб. Горожан призывали пересесть на бесплатные автобусы КМ, Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, а также МЦД.

До этого по аналогичной причине поезда задерживались и на Кольцевой линии. Несмотря на то что упавшего человека на станции "Краснопресненская" своевременно подняли на платформу, поезда все равно были вынуждены снижать скорость для соблюдения интервала.

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

