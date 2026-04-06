Поезда задерживаются на МЦД-1 из-за остановки состава на станции Москва-Бутырская

Задержка в движении наблюдается у некоторых пригородных поездов, курсирующих на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Отклонения в графике составов, следующих в сторону области, связанного с остановкой поезда № 6119, который шел по маршруту Дмитров – Одинцово, на станции Москва-Бутырская для проведения работ медицинскими и правоохранительными службами.

Это в том числе может привести к дополнительным задержкам вагонов по обороту, добавили в МЖД, заверив, что в настоящее время принимаются меры для минимизации задержек электричек.

По информации Агентства "Москва", одному из пассажиров стало плохо. Утверждается, что медики констатировали смерть.

Ранее движения не было на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро из-за падения под поезд пассажира. В результате человек погиб. Горожан призывали пересесть на бесплатные автобусы КМ, Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, а также МЦД.

До этого по аналогичной причине поезда задерживались и на Кольцевой линии. Несмотря на то что упавшего человека на станции "Краснопресненская" своевременно подняли на платформу, поезда все равно были вынуждены снижать скорость для соблюдения интервала.