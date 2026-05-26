Нарколог Холдин: алкоголь может превратить женщину в мужчину

Регулярное употребление алкоголя может превратить женщину в мужчину на физическом уровне, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

По словам психиатра-нарколога Виталия Холдина, развитие мужских черт, то есть маскулинизация, происходит из-за сбоя в гормональном балансе, поскольку спиртное не только снижает выработку женских половых гормонов, но и усиливает производство мужских.

В результате женский тип фигуры сменяется мужским, например, жировая ткань перераспределяется с бедер на живот и верхнюю часть туловища. Кроме того, голос становится ниже, кожа приобретает нездоровый красноватый оттенок, появляются отеки. Помимо этого, нарушение эндокринной системы может привести к росту волос по мужскому типу.

Из-за того, что женский организм чувствительнее к спиртному, признаки маскулинизации могут проявиться уже через 1–2 года частого употребления спиртного. Однако Холдин также добавил, что восстановление эндокринной системы начинается сразу после отказа от алкоголя, когда этанол полностью выводится из организма. Это может занять от нескольких недель до года.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что власти РФ должны применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.

Однако он признал, что у "сухого закона" в СССР были и негативные проявления: смертность от употребления суррогатов, бездумная вырубка виноградников и так далее.

