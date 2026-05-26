NYP: бразильский культурист Габриэль Ганли умер в 22 года

В Бразилии умер 22-летний культурист и блогер Габриэль Ганли. Об этом сообщает New York Post.

Молодого человека нашли мертвым на собственной кухне всего за несколько недель до старта одного из крупнейших в стране турниров по бодибилдингу.

Полиция уже начала расследование обстоятельств гибели. Как уточняет издание со ссылкой на CNN, возле тела были обнаружены вещества, предположительно являющиеся анаболическими стероидами.

Ганли регулярно делился подробностями своих тренировок и диеты с 2,4 миллиона подписчиков в социальных сетях. Спортсмен готовился к Musclecontest Brazil – главному бодибилдинг-турниру Бразилии, намеченному на июль 2026 года.