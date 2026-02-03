Китайский бодибилдер Би Цзяци умер из-за нагрузок при подготовке к соревнованиям

Фото: weibo.cn

Китайский бодибилдер Би Цзяци умер в возрасте 26 лет из-за чрезмерных нагрузок в период подготовки к турниру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на медикомпанию Mothership.

По данным журналистов, спортсмен скончался во сне от обезвоживания и критического истощения организма. При этом признаки плохого самочувствия наблюдались у атлета незадолго до гибели. Сам Би Цзяци в начале года в шутку раскритиковал свое селфи, заявив, что голова у него "опухла, как булочки на пару".

Как указали СМИ, перед смертью спортсмен был в компании друзей и играл в маджонг. На последних фотографиях и видеозаписях поклонники заметили изможденный вид бодибилдера, фиолетовые губы и сильно выделяющиеся вены на шее. Вскоре после этого у него случился приступ во сне, врачи не смогли его спасти.

Люди также высказали мнение, что атлет мог долгое время страдать от гипоксии, маскируемой интенсивными тренировками. Точная причина смерти пока не установлена.

Би Цзяци родился в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. На своих страницах в соцсетях он регулярно публиковал материалы о тяжелой атлетике. В Китае спортсмен находился на пике популярности. Также он недавно купил новый дом.