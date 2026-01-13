Во Франции 21-летний гонщик погиб во время соревнований по мотокроссу

Фото: depositphotos/mikdam

Гонщик Рафаэль Шоле погиб на соревнованиях по мотокроссу во Франции, передает MSports.

"Трагическая потеря потрясает сообщество бездорожья: Рафаэль Шоле умер после аварии", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, несчастный случай произошел на песчаной трассе в Граяне. 21-летний спортсмен неудачно приземлился после прыжка и столкнулся с другим мотоциклистом. Полученные травмы оказались смертельными.

Ранее участник чемпионата России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб погиб в результате аварии во время соревнований в городе Ирбит. Падение произошло в результате столкновения экипажей № 74 и 335.

Второй участник ДТП Александр Пупышев был госпитализирован. В связи с трагедией соревнования остановили.