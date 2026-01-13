Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 15:59

Политика

В Южной Корее запросили смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Фото: AP/Pool/Lee Jin-man

Группа специального прокурора в Южной Корее рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство Yonhap.

Уточняется, что Уголовный кодекс страны предусматривает три вида наказания за организацию мятежа: смертную казнь, пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ.

Конституционный суд Республики Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за его отмену.

Юн Сок Ель согласился отменить военное положение и призвал парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны. Однако после члены Демократической партии потребовали его отставки.

В декабре того же года суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Его подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика