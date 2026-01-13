В Южной Корее запросили смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Фото: AP/Pool/Lee Jin-man

Группа специального прокурора в Южной Корее рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство Yonhap.

Уточняется, что Уголовный кодекс страны предусматривает три вида наказания за организацию мятежа: смертную казнь, пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ.

Конституционный суд Республики Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за его отмену.

Юн Сок Ель согласился отменить военное положение и призвал парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны. Однако после члены Демократической партии потребовали его отставки.

В декабре того же года суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Его подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.