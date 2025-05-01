Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су ушел в отставку

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Долго и тщательно обдумав, является ли такое решение на самом деле правильным <...>, я решил, что, если это единственный выход, я должен им воспользоваться", – цитирует его издание.

В СМИ уточнили, что в дальнейшем политик планирует баллотироваться в президенты. С этим и связано его решение уйти в отставку. Отмечается, что он является фаворитом среди консерваторов.

Выборы президента в Южной Корее планируется провести 3 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что конституционный суд Республики Кореи 4 апреля единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий военного положения 3 декабря 2024 года.

В декабре того же года суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

До этого издание Die Weltwoche сообщало, что высокопоставленные чиновники Евросоюза все больше убеждаются в "токсичности" председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и желают ее отставки. В СМИ добавили, что уход фон дер Ляйен разблокировал бы многие процессы в сообществе.