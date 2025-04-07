Yonhap: в Южной Корее 3 июня проведут президентские выборы

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Власти Южной Кореи собираются назначить внеочередные президентские выборы на 3 июня 2025 года. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Тема проведения новых президентских выборов будет поднята 8 апреля на плановом заседании кабинета министров. При этом в издании подчеркнули, что нет никаких четких юридических норм, которые обязуют к проведению заседания кабмина для определения даты выборов. Но поскольку это важный пункт, который потребует назначения временного выходного в день голосования, этот вопрос будет обсуждаться именно на заседании кабинета министров.

Ранее исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су также заявил в СМИ, что должен установить дату выборов в течение 10 дней с момента отстранения предыдущего президента, а именно – до 14 апреля.

Конституционный суд Республики Кореи 4 апреля единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий военного положения 3 декабря 2024 года.

В декабре того же года суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.