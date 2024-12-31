Южнокорейский суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента

Фото: AP Photo/South Korea Presidential Office

Суд в Южной Корее утвердил ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

Отмечается, что это первый случай в конституционной истории страны, когда ордер на арест был выдан действующему президенту.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю состоялось в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

Затем, 27 декабря, парламент объявил импичмент премьер-министру Хан Док Су. В поддержку решения проголосовали 192 депутата, в то время как для процедуры требовалось не менее 151 положительного голоса.