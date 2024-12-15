МИД Южной Кореи призвал Россию не связывать двусторонние отношения с импичментом

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Министерство иностранных дел Республики Корея призывает не связывать двусторонние отношения Москвы и Сеула с внутриполитическими событиями страны, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность сотрудника ведомства.

При этом накануне российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев обратил внимание, что на данный момент Южная Корея не пересекла "красную линию" в виде поставок оружия на Украину. По словам российского дипломата, это условие сохраняет возможность для восстановления отношений государств в дальнейшем.

"Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", – подчеркнул он.

Комментируя это заявление, южнокорейский дипломат назвал слова российского посла неуместными. В частности, его возмутило то, что российский дипломатический посланник, находясь на территории Южной Кореи, "публично упоминает двусторонние отношения в связи с политической ситуацией внутри страны".

Представитель внешнеполитического ведомства республики также указал, что в том случае, если Россия надеется на "восстановление двусторонних отношений", то в первую очередь ей необходимо прекратить военное сотрудничество с КНДР.

Певрое голосование по импичменту президента состоялось в парламенте Республики Корея 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

