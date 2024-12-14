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14 декабря, 11:36

Политика

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Парламент Южной Кореи выступил за импичмент лидеру страны Юн Сок Елю. Голосование состоялось в зале Национального собрания.

За отставку президента свой голос отдали 204 депутата, против оказались 85 человек, пишет РИА Новости.

7 декабря в парламенте Республики Корея уже состоялось голосование по импичменту президента, который так и не был объявлен из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

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